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Общество

Восстанавливать памятники и убирать кладбища приходится псковским должникам

В Псковской области должники, которым назначено административное наказание, отправляются на обязательные работы. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции 24 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам Сергея Колесникова, в свободное от работы время они отбывают наказание в определенных организациях, например, в Опочке они восстанавливают памятники, убирают улицы и кладбища.

Сергей Колесников также рассказал, что в прошлом году увеличилась взысканная сумма по алиментам. «Произошли изменения в законодательстве в части ответственности алиментщиков, и нас они радуют. Мы стали ограничивать право управления транспортными средствами, появилась административная ответственность за неуплату алиментов - обязательные работы», - отметил главный судебный пристав.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сказал, что должники умудряются выезжать за границу через Белоруссию.

Сергей Колесников сообщил, что теперь так сделать не получится. «Мера в виде ограничения права выезда очень эффективна», - подчеркнул он. Так, в прошлом году должники по алиментам оплатили 57 млн рублей, в этом году за два месяца - уже 18,7 млн рублей. Он призвал псковичей «не шутить с законом и использовать массу способов жить спокойно вплоть до банкротства физического лица».

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