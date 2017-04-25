0
12:30
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
11:53
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
11:41
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
09:57
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
08:16
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
20:55
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
20:03
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
Еще новости
Общество

Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу

В списке выставленных на продажу коттеджей, расположенных в центре Пскова, появился кирпичный дом в Моторном переулке недалеко от Гремячей башни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков». 

«Выполненный в современном стиле, но при этом сдержанный и весьма уютный экстерьер этого кирпичного коттеджа, наряду с его техническим оснащением наверняка оценят как молодежь, так и семейные пары «со стажем», - отметили в пресс-службе компании. - С одной стороны, архитектура здания весьма лаконична, с другой – стиль коттеджа и его «наполнение по последнему слову техники» придутся по вкусу даже самому требовательному покупателю».

В доме проведена чистовая отделка, установлены счетчики, газовый котел, антенна, видео домофон, автоматические ворота, охранная система, оборудован технологичный гараж. С технической точки зрения дом полностью готов к приему хозяев.

Немаловажным моментом является окружение коттеджа: соседство ему составляют такие же добротные и современные дома, соответствующие статусу района.

На участке в 11 соток выполнен ландшафтный дизайн, оборудованы дорожки из брусчатки, зеленеет газон. «Ухоженная территория обнесена добротным забором и, наверняка, станет любимым местом отдыха в жаркие летние дни», - подчеркнули в компании «Авентин – Псков». С деталями предложения можно ознакомиться здесь.

Звоните 8(8112) 29-84-84 и встречайте лето на свежем воздухе, а не в душной квартире.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
25 апреля 2017
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова 2
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
25 апреля 2017
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
25 апреля 2017
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
25 апреля 2017
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
25 апреля 2017
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
24 апреля 2017
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
24 апреля 2017
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
24 апреля 2017
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» 14

Идет загрузка...