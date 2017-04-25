Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу

09:57, 25 апреля 2017, ПАИ

В списке выставленных на продажу коттеджей, расположенных в центре Пскова, появился кирпичный дом в Моторном переулке недалеко от Гремячей башни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков».

«Выполненный в современном стиле, но при этом сдержанный и весьма уютный экстерьер этого кирпичного коттеджа, наряду с его техническим оснащением наверняка оценят как молодежь, так и семейные пары «со стажем», - отметили в пресс-службе компании. - С одной стороны, архитектура здания весьма лаконична, с другой – стиль коттеджа и его «наполнение по последнему слову техники» придутся по вкусу даже самому требовательному покупателю».

В доме проведена чистовая отделка, установлены счетчики, газовый котел, антенна, видео домофон, автоматические ворота, охранная система, оборудован технологичный гараж. С технической точки зрения дом полностью готов к приему хозяев.

Немаловажным моментом является окружение коттеджа: соседство ему составляют такие же добротные и современные дома, соответствующие статусу района.

На участке в 11 соток выполнен ландшафтный дизайн, оборудованы дорожки из брусчатки, зеленеет газон. «Ухоженная территория обнесена добротным забором и, наверняка, станет любимым местом отдыха в жаркие летние дни», - подчеркнули в компании «Авентин – Псков». С деталями предложения можно ознакомиться здесь.

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