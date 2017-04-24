Проводится проверка по факту регистрации оспариваемой квартиры в ЖК «Европа» на нового собственника

15:11, 24 апреля 2017, ПАИ

Управление ФССП по Псковской области проводит проверку по факту регистрации управлением Россреестра на нового собственника квартиры № 79 в доме № 2 по улице Венской в ЖК «Европа» в пригороде Пскова, несмотря на судебное определение о вступлении в силу обеспечительных мер на запрет регистрационных действий с указанным помещением. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции 24 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, квартира № 79 в доме № 2 по улице Венской в ЖК «Европа» фигурирует в истории с десятками обманутых покупателей жилья, пытавшихся приобрести недвижимость через субподрядчика ООО «Строй-СА» в застраивающихся холдингом ПИК домах в ЖК «Европа» и в 12-м микрорайоне Пскова. Эту квартиру у «Строй-СА» покупала [юридически правоотношения были оформлены как предварительный договор переуступки прав на квартиру и договор займа — ПАИ] печерянка Ирина Кириллова, которая предала огласке скандальную историю обманутых покупателей.

«Ко мне на личный прием приходила Кириллова и она сообщила, что произведены регистрационные действия в отношении имущества, на которые был наложен судебный запрет», - сказал Сергей Колесников.