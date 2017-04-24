Великолучанка пригласила в гости безработных и лишилась имущества

16:28, 24 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в совершении кражи у местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, с 18 по 20 апреля 57-летняя горожанка случайно познакомилась с мужчиной и женщиной и пригласила их к себе в гости. В ходе общения незнакомцы сумели совершить у хозяйки из комнаты по Октябрьскому проспекту кражу мобильного телефона и планшетного компьютера, после чего скрылись. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые мероприятия и установили личности подозреваемых. Ими оказались 40-летняя безработная, ранее судимая великолучанка и 34-летний безработный, судимый житель Великолукского района.

Часть похищенного изъята. По данному факту ведется проверка.