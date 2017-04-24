0
14:57
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
08:10
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
Еще новости
Происшествия

Великолучанка пригласила в гости безработных и лишилась имущества

В Великих Луках полицейские установили подозреваемых в совершении кражи у местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, с 18 по 20 апреля 57-летняя горожанка случайно познакомилась с мужчиной и женщиной и пригласила их к себе в гости. В ходе общения незнакомцы  сумели совершить у хозяйки из комнаты по Октябрьскому проспекту кражу мобильного телефона и планшетного компьютера, после чего скрылись. Потерпевшая сообщила о произошедшем  в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые мероприятия и установили личности подозреваемых. Ими оказались 40-летняя безработная, ранее судимая великолучанка и 34-летний безработный, судимый житель Великолукского района.
Часть похищенного изъята. По данному факту ведется проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
24 апреля 2017
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет 6
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 8
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21 апреля 2017
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 9
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 5

Идет загрузка...