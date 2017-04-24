Писать жалобы на звонки коллекторов призвали псковичей приставы

16:16, 24 апреля 2017, ПАИ

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников призвал жителей региона, которым звонят коллекторы, писать жалобы в УФССП. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 24 апреля.

Сергей Колесников напомнил, что в Псковской области не зарегистрировано ни одной коллекторской организации. «Поэтому, если вам поступают такие звонки, а тем более с угрозами - записывайте время звонка и постарайтесь узнать, кто вам звонил. А потом несите жалобу в УФССП», - отметил главный судебный пристав.

Он также рассказал, что для должников, которых не застают дома, оставляют в почтовом ящике или у соседей извещение. Порядка 30% граждан доходят до приставов по этим извещениям.