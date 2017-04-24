Ливневой канализацией оснастят дворы двух улиц Пскова

17:42, 24 апреля 2017, ПАИ

Жители домов №№ 1 и 3 по улице Александра Невского в Пскове согласовали границы благоустройства двора, а также капитальный ремонт системы ливневой и фекальной канализации. Реализация проекта запланирована в рамках городского плана благоустройства на текущий год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято на общем собрании жильцов.

Жители ознакомились с проектной документацией, уточнили интересующие нюансы. Присутствовавший на собрании депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков отметил, что данные работы являются первым этапом ремонта двора на улицах Александра Невского и Леона Поземского. Без организации водоотведения замена асфальтового покрытия здесь не имеет смысла. Кроме того, жителям была дана исчерпывающая информация о возможности участия в федеральной программе «Городская среда». Это долгосрочный проект, финансирование по которому будет определятся ежегодно и будет направлено на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год.