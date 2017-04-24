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Мошенники обманули жителей Пскова и Великих Лук

В результате действий злоумышленников жители Пскова и Великих Лук лишились денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 апреля молодому человеку из Великих Лук в социальной сети пришло сообщение от имени его родственника с просьбой срочно перевести ему денег. Великолучанин перечислил на указанный счет около пяти тысяч рублей, а потом выяснилось, что родственник  никаких сообщений подобного рода не отправлял. По данному факту проводится проверка. В полиции полагают, что в этом случае злоумышленники сумели взломать аккаунт гражданина.

В Пскове в результате мошеннических действий неизвестных с банковской карты горожанина были сняты 30 тысяч рублей, а жительница областного центра лишилась около четырех тысяч рублей, став жертвой злоумышленника. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Жертвой мошенников стала также жительница Псковского района, которая лишилась 12 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проверки, проводимой сотрудниками ОМВД России по Псковскому району.

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