Псковская область получила положительную оценку готовности к пожароопасному периоду

15:39, 24 апреля 2017, ПАИ

24 апреля исполняющий полномочия губернатора Псковской области — руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков принял участие во всероссийском совещании в формате видеоконференцсвязи по вопросу пожароопасного сезона в лесах под руководством заместителя председателя Правительства РФ Александра Хлопонина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-премьер призвал власти регионов усилить на майские праздники меры пожарной безопасности в лесах. «В конце этой недели начнутся у нас выходные дни, переходящие в майские праздники. Это будет означать, что наступает наиболее опасный, напряженный период в пожароопасной обстановке в связи с массовым выездом граждан на природу. По многолетней статистике в эти дни количество пожаров увеличивается в 2,5 раза. Поэтому необходимо во всех субъектах в период с 28 апреля по 15 мая принять дополнительные меры, направленные на предотвращение этой негативной статистики», — заявил он и поручил после праздничных дней представить в Правительство доклады о результатах проведенной работы, сообщает «Интерфакс».

Максим Жаворонков отметил, что на сегодняшний день в Псковской области контролируемая пожарная обстановка. С момента начала пожароопасного периода в регионе было зафиксировано шесть лесных пожаров на площади более 7,5 га, из них пять - на землях государственного лесного фонда (более 2,5 га) и один - на землях Министерства обороны Российской Федерации (5 га).

«Все пожары ликвидированы в течение суток. Ущерба лесному хозяйству, объектам инфраструктуры, имуществу граждан от лесных пожаров не допущено», — сказал и. п. губернатора.

Кроме того, по результатам проверки Департаментом федерального хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Псковская область получила положительную оценку готовности к пожароопасному периоду. «Силы и средства, обеспечивающие пожарную безопасность в лесах области, находятся в постоянной готовности», — подчеркнул Максим Жаворонков.

Он также рассказал, что в Псковской области составлен реестр владельцев участков, граничащих с землями лесного фонда, в который уже вошла информация о более чем одной тысячи собственников и этот список постоянно пополняется.

«При выявлении фактов возникновения лесных и природных пожаров, угрожающих государственным землям лесного фонда, и при наличии собственников земельных участков вся информация оперативно направляется в отделы пожарного надзора МЧС и отделы территориального УМВД для принятия мер надлежащего реагирования», — добавил Максим Жаворонков.

По мнению и. п. руководителя региона, такой комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности на территории области с использованием всех имеющихся средств и сил позволит обеспечить в этом году пожарную безопасность во всех сферах жизни.