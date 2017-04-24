0
20:55
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
20:03
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
17:57
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
17:28
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
17:16
Жить жизнью города: Псков, улица, фонарь
13:49
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
12:27
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
Еще новости
Общество

Общественные советы при двух органах власти формируются в Псковской области

При Государственном управлении социальной защиты населения Псковской области и Госкомитете региона по охране объектов культурного наследия формируются Общественные советы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в соответствии с изменениями, внесенными в конце декабря прошлого года в положение о порядке создания общественных советов при органах исполнительной власти области, формирование персональных составов общественных советов при органах исполнительной власти области осуществляет Общественная палата региона.

Общественная палата Псковской области осуществляет прием документов от кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, за исключением региональных отделений политических партий, зарегистрированных и действующих на территории области, а также кандидатов-самовыдвиженцев, желающих войти в состав Общественного совета.

Формирование персонального состава Общественного совета будет осуществляться путем открытого голосования простым большинством голосов из числа кандидатов в члены Общественного совета.

Подробнее - здесь и здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прекратил работу сайт Изборского заповедника
24 апреля 2017
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
24 апреля 2017
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
24 апреля 2017
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» 5
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
24 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
24 апреля 2017
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
24 апреля 2017
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
24 апреля 2017
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность
24 апреля 2017
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность 2

Идет загрузка...