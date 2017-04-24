Общественные советы при двух органах власти формируются в Псковской области

17:48, 24 апреля 2017, ПАИ

При Государственном управлении социальной защиты населения Псковской области и Госкомитете региона по охране объектов культурного наследия формируются Общественные советы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в соответствии с изменениями, внесенными в конце декабря прошлого года в положение о порядке создания общественных советов при органах исполнительной власти области, формирование персональных составов общественных советов при органах исполнительной власти области осуществляет Общественная палата региона.

Общественная палата Псковской области осуществляет прием документов от кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, за исключением региональных отделений политических партий, зарегистрированных и действующих на территории области, а также кандидатов-самовыдвиженцев, желающих войти в состав Общественного совета.

Формирование персонального состава Общественного совета будет осуществляться путем открытого голосования простым большинством голосов из числа кандидатов в члены Общественного совета.

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