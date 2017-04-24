Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Псковской области

15:47, 24 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области по материалам прокурорской проверки соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Озерное» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Из материалов уголовного дела следует, что по состоянию на 28 февраля 2017 года в ООО «Озерное», осуществляющем деятельность в сфере производства и продажи молока, имелась задолженность по выплате заработной платы и окончательного расчета перед 43 работниками организации в размере более 800 тыс. рублей, образовавшаяся за октябрь – декабрь 2016 года и январь – февраль 2017 года.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.