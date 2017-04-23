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Культура

Сценарист поделится с псковичами своими мыслями об интерпретации истории

25 апреля в 11:00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки (улица Профсоюзная, 2 этаж) состоится видеолекторий из цикла «Знание о России» по теме «Битва за историю». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной библиотеки.

Писатель, сценарист Михаил Кураев поделится своими размышлениями об интерпретации исторических фактов в интересах современной политической и геополитической конъюнктуры, о важности самостоятельного изучения истории. Вход на мероприятие свободный.

Михаил Кураев родился 18 июня 1939 году в Ленинграде, пережил блокаду, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. А. Н. Островского по специальности «театровед» в 1962 году.

Более 20 лет работал редактором на киностудии «Ленфильм», написал ряд сценариев; публицист, эссеист. Дебютировал как писатель в 1987 году повестью «Капитан Дикштейн», опубликованной в журнале «Новый мир». Также он написал такие произведения, как: «Блок-ада», «Жребий №241», «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Встречайте Ленина!», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Питерская Атлантида». Работы писателя переведены на 12 иностранных языков.

В 1995 году он стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга за лучший роман о городе - «Зеркало Монтачки». М. Кураев - лауреат Государственной премии Российской Федерации.

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