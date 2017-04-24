Скидки на колбасу и шашлык действуют в магазинах «Бизон»

16:44, 24 апреля 2017, ПАИ

С 24 апреля по 14 мая в Пскове в магазинах торговой сети «Бизон» проходит акция, в которой участвуют колбасы по ГОСТу, купаты и шашлы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Колбаса «Московская» стоит 549 рублей за килограмм, «Краковская» — 389 рублей за килограмм, «Докторская», «Молочная», «Русская» — 229 рублей за килограмм, сардельки «Свиные» (ГОСТ) — 249 рублей закилограмм. Также по акции можно купить сервелат «Зернистый» - 299 рублей за килограмм, филе куриное в панировке — 199 рублей за килограмм. Для пикника псковичам предлагают приобрести купаты «Пикантные» - 214 рублей за килограмм, шашлык «Деликатесный» (в майонезе) — 239 рублей за килограмм, люля-кебаб — 24,3 рубля за 100 грамм.