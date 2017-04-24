Осуждённые идрицкой колонии тянули канат

17:51, 24 апреля 2017, ПАИ

В исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области прошел турнир по перетягиванию каната, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Всего в турнире приняло участие восемь команд из спортсменов различных отрядов, в каждой команде - по четыре осужденных. По словам организаторов турнира, спортивное событие собрало большое количество зрителей, которые пришли поболеть за свой отряд.

Команды, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами, а команде победителей, помимо грамот, вручен сладкий приз.

«Командные виды спорта, к которым в том числе относится и перетягивание каната, является прекрасным методом укрепления коллективного духа, а значит сплачивает коллектив и требует поддержки друг друга», - отметил начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.