0
20:55
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
20:03
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
17:57
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
17:28
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
17:16
Жить жизнью города: Псков, улица, фонарь
13:49
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
12:27
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
Еще новости
Общество

30 апреля в Псковском музее состоится интерактивная программа «День Святой Пасхи наступил, он людям радость подарил»

30 апреля в 14:00 пройдёт интерактивная программа «День Святой Пасхи наступил, он людям радость подарил» из цикла музыкально-игровых занятий на основе традиционной культуры Псковского края «Детский праздник в музее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

В рамках программы участники познакомятся с народными традициями празднования Воскресения Христова с песнями, играми и хороводами.

 

Стоимость программы 100 рублей для взрослых, 60 рублей для школьников, 40 рублей для дошкольников. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 906 223 92 43, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прекратил работу сайт Изборского заповедника
24 апреля 2017
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
24 апреля 2017
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
24 апреля 2017
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» 5
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
24 апреля 2017
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
24 апреля 2017
«Авентин» предлагает псковичам скидки на дачи, дома и квартиры
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
24 апреля 2017
До +15 градусов ожидается в Псковской области к 1 мая
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
24 апреля 2017
Порядка 12 тысяч георгиевских лент планируется раздать жителям Псковской области
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность
24 апреля 2017
Впервые за 25 лет рождаемость в Пскове превысила смертность 2

Идет загрузка...