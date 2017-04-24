30 апреля в Псковском музее состоится интерактивная программа «День Святой Пасхи наступил, он людям радость подарил»

16:52, 24 апреля 2017, ПАИ

30 апреля в 14:00 пройдёт интерактивная программа «День Святой Пасхи наступил, он людям радость подарил» из цикла музыкально-игровых занятий на основе традиционной культуры Псковского края «Детский праздник в музее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

В рамках программы участники познакомятся с народными традициями празднования Воскресения Христова с песнями, играми и хороводами.

Стоимость программы 100 рублей для взрослых, 60 рублей для школьников, 40 рублей для дошкольников. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 906 223 92 43, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.