В Псковской области определены финалисты «Губернских состязаний»

17:54, 24 апреля 2017, ПАИ

24 апреля в Печорах завершились межмуниципальные соревнования школьников в рамках «Губернских состязаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие команды из 6 муниципалитетов, 66 ребят. В итоге первое место занял Изборский лицей (Печорский район). На второй позиции оказалась Палкинская средняя школа, на третьей — гимназия города Острова.

Таким образом, в финале «Губернских состязаний», который состоится 16-17 мая в поселке Пушкинские Горы, будут участвовать 14 команд: представители Пушкиногорской, Локнянской, Куньинской, Стругокрасненской, Палкинской средних школ, гимназий Опочки и Острова, Переслегинской гимназии (Великолукский район), Пустошкинского центра образования, Дедовичской средней школы № 2, школы № 3 города Порхова, Изборского лицея, а также школьники из Пскова и Великих Лук.