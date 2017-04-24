О необычной терапии узнали псковские пенсионеры в Красном Кресте

19:33, 24 апреля 2017, ПАИ

О необычной терапии узнали псковские пенсионеры в Красном Кресте. В гостиной регионального отделения в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» регулярно проводятся встречи с интересными людьми. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Красного Креста, очередным гостем стала председатель псковского отделения сообщества поддержки и развития канис-терапии Елена Балыкова.

Её сопровождали старшеклассники школы №11, где Елена работает педагогом – организатором, и волонтеры сообщества. Самым главным сопровождающим был бордер-колли Чиф, первая в Псковской области собака-терапевт.

Елена Балыкова рассказала о канис-терапии, о своих первых шагах в этой деятельности, о своих четвероногих помощниках. По словам Елены, собаки-терапевты помогают детям с врожденными заболеваниями: детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна. Также помогают детям, перенесшим черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, психологические травмы, а также детям с задержкой психического развития. Хорошие результаты показала канис – терапия и при оказании помощи больным с инсультом. Помогают собаки и здоровым детям. Особенно понравилась участницам встречи, большинство из которых являются бабушками или уже даже прабабушками, методика привлечения к чтению младших школьников, когда дети читают вслух для собаки, которая в течение длительного времени их внимательно слушает и не перебивает.

«Самым увлекательным моментом встречи стала демонстрация возможностей и способностей собаки-терапевта. С помощью Чифа и своих помощников Елена показала, как собака взаимодействует с больными людьми, являясь своеобразным адаптером между врачом и пациентом. Выдержка, послушание, ум четвероного терапевта покорили всех участниц встречи», - отметили в пресс-службе регионального отделения.