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Общество

Псковичей просят сообщать о фактах употребления наркотиков несовершеннолетними

В Псковской области продолжается межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, основной целью этого мероприятия, которое продлится до 26 апреля, является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях  употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

«Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения их к употреблению наркотических средств, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведения о содержании наркопритонов, обращайтесь по круглосуточному  телефону доверия полиции 8 (8112) 59-22-33», - призывают в ведомстве.

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области –  8112) 66-16-49. Кроме того, сообщение можно отправить на интернет-сайт УМВД России по Псковской области, а также  электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

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