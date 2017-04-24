Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пскове

17:28, 24 апреля 2017, ПАИ

В Пскове стартовала акция «Георгиевская ленточка». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 24 апреля, в сквере ПсковГУ студенты сложили на земле из огромных лент слово «Псков».

Затем на площади Ленина возле здания ПсковГУ воспитанники центра внешкольной работы «Патриот» совместно с ребятами из Юнармии начали раздавать жителям города георгиевские ленточки.

Как сообщалось ранее, в ходе акции планируется раздать около 12 тысяч георгиевских лент. Кроме того, праздничные ленточки можно бесплатно получить во всех салонах МТС в Пскове. Акция продлится до 9 мая.