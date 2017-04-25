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Общество

Василий Парильщик наступил по народному календарю

Василий Парильщик наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В VIII веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.

Однако русский народ переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить с осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь.

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