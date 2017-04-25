Международный День ДНК отмечается 25 апреля

08:31, 25 апреля 2017, ПАИ

25 апреля отмечается международный День ДНК, сообщает calend.ru.

Дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению.

Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится генетическая информация, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

В США День ДНК впервые отмечали в 2003 году, он был официально провозглашен обеими палатами Конгресса – Сенатом и Палатой представителей.

Организацией мероприятий, посвященных Дню ДНК, занимается Национальный институт исследования генома человека (подразделение Национального института здравоохранения в городе Бетесда, штат Мэриленд, США). Дата может варьироваться, но непременно приходится на апрель: так, в 2010 году его отмечали 23 апреля, в 2011-м – 15 апреля, в 2012-м – 20 апреля. Некоторые организации в разных странах мира отмечают 25 апреля как Всемирный день ДНК или Международный день ДНК.

В России впервые День ДНК отметили 24–25 апреля 2009 года в Красноярском государственном медицинском университете. В эти дни прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику, в том числе открытые лекции для педагогов, студентов, школьников, врачей, демонстрация научных и научно-популярных видеофильмов, посвященных великим открытиям генетики.