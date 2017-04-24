Три дома исчезнут с улиц Широкой и Энгельса в Великих Луках
Несколько ветхих домов будут демонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок размещены соответствующие запросы котировок.
В частности, планируется разобрать дома № 9 и № 15 по улице Широкой, а также сараи. На это планируется потратить порядка 95 тыс. рублей. Примерно 247 тыс. рублей требуется на снос дома № 20 по улице Энгельса.
Источник финансирования — бюджет города.
Конверты с заявками будут вскрыты 2 мая, срок исполнения контрактов — 10-15 календарных дней с даты их подписания.