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Общество

Правила назначения страховой пенсии разъяснила Елена Бибикова

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова дала разъяснения по поводу участившихся вопросов граждан в органы Пенсионного Фонда, связанные с правом назначения страховых пенсий по старости и пенсионных баллов. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, во многих регионах участились случаи отказа в страховой пенсии из-за того, что пенсионерам не хватает баллов для её назначения.

Парламентарий отметила, что с января 2015 года при определении права на пенсию необходимо одновременно соблюсти три условия: достижение пенсионного возраста (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет), наличие страхового стажа и необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов или баллов. Страховой страж (период работы, за который начисляются страховые выплаты) до 2014 года - 5 лет и далее с 2015 года увеличивается на 1 год. То есть в 2017 году для назначения пенсии необходим страховой стаж 8 лет, в 2024 году — 15 лет. При этом в страховой стаж включаются нестраховые периоды, такие как служба в армии, время ухода за детьми, инвалидами и другие, предусмотренные действующим законодательством.

Индивидуальный пенсионный балл, который введен два года назад, по словам Елены Бибиковой, отражает сумму страховых отчислений в пенсионную систему за период трудовой деятельности. Если страховые взносы отчисляются с 1 МРОТ, то начисляется 1 балл, если с 2 МРОТ — 2 балла, 3 МРОТ — 3 балла. Чтобы определить право гражданина на пенсию в 2017 году требуется 11,4 балла, ежегодно требуемый балл увеличивается на 2,4 и в 2025 году будет составлять 30 баллов.

«Должно быть понимание, что если человек всю свою жизнь отработал с зарплатой 1 МРОТ, ему нужно 30 лет стажа, таким образом, «серые» зарплаты отражаются на размере будущей пенсии, а некоторые граждане и вовсе могут остаться без страховой и будут получать минимальную социальную пенсию и на 5 лет позже, либо им придется продолжать трудовую деятельность, чтобы набрать необходимое количество баллов», - разъяснила Елена Бибикова и добавила, что с введением балльной системы причиной низких пенсий стали именно «серые зарплаты» и теневая занятость.

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