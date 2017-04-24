0
17:09
Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
16:00
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
15:49
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
14:54
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
17:30
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
13:17
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14
17:15
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
Еще новости
Спорт

Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы

Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы, который состоится 4 мая. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

«Глава семьи Алексей Виткин – футболист, капитан порховской районной футбольной команды. Мама Ангелина - тренер-преподаватель по детскому фитнесу. В семье две дочери – 15-летняя Анастасия и 10-летняя Дарья. Обе девочки занимаются легкой атлетикой, а младшая играет в мини-футбол.

Семейную Эстафету «Псковской правды» побегут Алексей, Ангелина и младшая Даша. «Она у нас легка на подъем, - рассказала Ангелина. – И всегда за любое движение. А решение бежать Эстафету «Псковской правды» мы приняли все вместе».

Напомним, что семейный забег – новшество этого года. Участники предыдущих забегов неоднократно высказывали пожелания принять участие в эстафете в составе семейной команды. Организаторы учли эти пожелания учли. В этом году на старт вместе с командами школьников, студентов и предприятий выйдут семьи.
 
В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006 года (то есть на забег регистрируются родители с детьми, не достигшими 11-летнего возраста). Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.

Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.

Забег состоится 4 мая во второй половине дня. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель». Старт на Октябрьской площади.

Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
24 апреля 2017
Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
24 апреля 2017
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
24 апреля 2017
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
23 апреля 2017
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне 3
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
20 апреля 2017
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14
20 апреля 2017
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14 17
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
19 апреля 2017
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах
19 апреля 2017
«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах

Идет загрузка...