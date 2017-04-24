Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы

17:09, 24 апреля 2017, ПАИ

Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы, который состоится 4 мая. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

«Глава семьи Алексей Виткин – футболист, капитан порховской районной футбольной команды. Мама Ангелина - тренер-преподаватель по детскому фитнесу. В семье две дочери – 15-летняя Анастасия и 10-летняя Дарья. Обе девочки занимаются легкой атлетикой, а младшая играет в мини-футбол.

Семейную Эстафету «Псковской правды» побегут Алексей, Ангелина и младшая Даша. «Она у нас легка на подъем, - рассказала Ангелина. – И всегда за любое движение. А решение бежать Эстафету «Псковской правды» мы приняли все вместе».



Напомним, что семейный забег – новшество этого года. Участники предыдущих забегов неоднократно высказывали пожелания принять участие в эстафете в составе семейной команды. Организаторы учли эти пожелания учли. В этом году на старт вместе с командами школьников, студентов и предприятий выйдут семьи.



В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006 года (то есть на забег регистрируются родители с детьми, не достигшими 11-летнего возраста). Более взрослые любители бега могут участвовать в забегах для школьников.



Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех всего 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй 100 и третий 100.

Забег состоится 4 мая во второй половине дня. Торжественный парад команд и открытие Эстафеты - на стадионе «Машиностроитель». Старт на Октябрьской площади.

Зарегистрироваться для участия можно здесь.