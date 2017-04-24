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На улице Труда омоновцы задержали псковичей с наркотиками

В Пскове на улице Труда сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали двоих мужчин, у которых обнаружены и изъяты коробок и пачка с неизвестным веществом растительного происхождения и приспособление для употребления наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно проведенным исследованиям, вещество является марихуаной. Граждане привлечены к административной ответственности.

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