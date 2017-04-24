Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России

20:03, 24 апреля 2017, ПАИ

Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России, сообщает ТурСтат.

В список также вошли Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, Коми, Удмуртия, Якутия, Хабаровский край, Калмыкия, Камчатка и Югра.

Рейтинг основан на данных анализа предложений этнотуров и этнографических фестивалей.

В Псковской области пройдут несколько мероприятий, популярных у этнотуристов: Дни Довмонта в Пскове с 27 по 29 мая, фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» в Изборске 30 июня, фестиваль исторической реконструкции «Хельга» в поселке Выбуты 1 июля, фестиваль средневековой культуры «Железный град» в Изборске с 1 по 10 августа и международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» в Печорах с 1 по 10 сентября.

Добавим, что этнотуризм — это путешествия и этнотуры с целью знакомства с культурой, фольклором, промыслами и ремёслами народов России. Наибольшей популярностью пользуются этнотуры по России средней длительностью 7 дней и стоимостью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей.