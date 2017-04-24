Победителем регионального этапа олимпиады «Умницы и умники» стал пскович Владислав Осипов

20:10, 24 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». В интеллектуальном состязании приняли участие 15 школьников из Дновского, Куньинского, Локнянского, Новоржевского, Островского районов и Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году темой регионального этапа стали события Великой российской революции в Псковском крае. Игра состояла из трех агонов и проходила на трех дорожках желтого цвета. В каждом агоне участвовали теоретики на трибунах.

В результате победителем гуманитарной олимпиады стал учащийся Псковского технического лицея Владислав Осипов. Он набрал 8 орденов и одну медаль. Второе место — у 10-классника Гуманитарного лицея Георгия Москалева. Его результат — 4 ордена и одна медаль. Призером третьей степени стал Леонид Климчук из Псковского педагогического комплекса. У него 3 ордена и 1 медаль.

Областная гуманитарная олимпиада «Умницы и умники» в качестве этапа Всероссийской олимпиады проводится в Псковской области в пятый раз при поддержке губернатора региона Андрея Турчака. За это время более десятка школьников Псковской области стали участниками игр в Москве. А в 2014 году выпускник Локнянской средней образовательной школы Кирилл Семенов дошел до финала и стал студентом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В состав разработчиков заданий и жюри регионального этапа олимпиады входят ведущие преподаватели Псковского государственного университета и Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

В прошлом году гостями регионального этапа стали бессменный ведущий телевикторины «Умницы и умники», профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД РФ Юрий Вяземский и Андрей Турчак.

Напомним, что «Умницы и умники» — российская интеллектуальная гуманитарная телевикторина для старшеклассников, выходит с 1991 года. В открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО) принимают участие школьники со всех уголков России и ближнего зарубежья. Победители игры могут поступить в МГИМО без экзаменов, а финалисты получают на вступительных экзаменах льготы.