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Политика

Сергей Перников принял участие в заседании коллегии Минэкономразвития

24 апреля заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации. Обсуждались итоги деятельности ведомства в 2016 году и задачи на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках заседания министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что по итогам прошлого года по многим макроэкономическим показателям наблюдается положительная тенденция. Так, рост производства сельскохозяйственной продукции в прошлом году составил 4,8%, а промышленное производство выросло на 1,3%. Уровень безработицы в целом составил 5,5%, а заработная плата увеличилась на 0,7%.

Первоочередной задачей для Министерства, по словам руководителя, является разработка плана действий Правительства РФ, направленного на повышение темпов роста российской экономики.

Кроме того, согласно прогнозу ведомства, рост экономики страны в этом году ожидается в районе 2%. В свою очередь председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что такой показатель является вполне достижимым. «По итогам года позитивная динамика, мы надеемся, будет еще заметнее», — приводит цитату Дмитрия Медведева пресс-служба Правительства.

Глава Правительства обратил внимание, что самым главным направлением для министерства являются инвестиции. «Мы видим, что после длительной инвестиционной паузы у предпринимателей есть готовность к новым проектам. Такой настрой демонстрируют и иностранные инвесторы», — пояснил Дмитрий Медведев.

По его словам, в рамках государственно-частного партнерства реализуются более 1,8 тысяч проектов, в которые инвестировано 126 млрд частных средств.

Дмитрий Медведев также рассказал, что подписал еще два решения о создании в России территорий опережающего развития (ТОР): в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края и Сарове Нижегородской области. Таким образом, сейчас в стране действует 34 ТОРа.

Также в рамках коллегии речь шла о передачи полномочий Росреестра Многофункциональным центрам, необходимости поддержки экспорта (в первую очередь в несырьевом секторе), создании условий для конкуренции и других вопросах.

Основными задачами на текущий год министерство определило подготовку к проведению всероссийской переписи населения в 2020 году, подведение итогов сельскохозяйственной переписи, развитие системы национальных счетов РФ, обеспечение проведения федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим вопросам, совершенствование статистического учета в РФ и другие.

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