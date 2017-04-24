В Псковской области сократилось число людей, употребляющих наркотики

20:22, 24 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области до 200 человек на 100 тысяч населения сократилось число граждан, употребляющих наркотики, снизился удельный вес наркопреступлений и молодежи среди наркоосужденных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом стало известно в ходе заседания областной антинаркотической комиссии 24 апреля.

Среди положительных тенденций специалисты также отмечается резкое снижение смертности от употребления наркотиков.

В качестве дополнительных мер по изменению наркоситуации в Псковской области члены антинаркотической комиссии решили сосредоточиться на разработке и реализации молодежных проектов, направленных на развитие волонтерского антинаркотического движения, на вовлечении молодежи в занятия спортом и формировании у них мотивации на ведение здорового образа жизни. В план работы комиссии также вошли оказание помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, занимающимся антинаркотической работой, разработка системы мониторинга Интернет-ресурсов и организация профилактических мероприятий.

Особую роль в проведении антинаркотической работы специалисты отводят муниципалитетам. В связи с этим комиссия рекомендовала главам местных администраций обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопросов антинаркотической направленности и развертывание деятельности по противодействию наркотикам с учетом специфики района. Государственному управлению образования Псковской области совместно с УМВД России по Псковской области поручено продолжить практику проведения в школах Единого дня родительских собраний с целью доведения до родителей соответствующей информации.

В продолжение заседания был рассмотрен вопрос об использовании НКО сертификатов на реабилитацию и социализацию больных наркоманией. Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян отметил, что Псковская область одной из первых в России ввела эту практику в 2014 году. Своим опытом с участниками заседания поделились представители реабилитационных центров «Ручей» (Палкинский район) и «Пошитни» (Пушкиногорский район).