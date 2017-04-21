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Политика

На дебатах Дедовичах участники предварительного голосования обсудят тему «Инфраструктура и ЖКХ»

25 апреля на дебатах Дедовичах участники предварительного голосования обсудят тему «Инфраструктура и ЖКХ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Дебаты состоятся в Дедовичском районном центре досуга по адресу:  Дедовичи, улица Энергетиков, 6.

В числе участников дебатов: директор ООО «ОП» Октябрь» Борис Васильев, директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания Дедовичского района (ГКУСО)»  Ирина Воронина, заместитель директора Государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания Дедовичского района (ГКУСО)» Надежда Гордеева,  инженер по ТБО МП ЖКХ, Ольга Петрова – начальник филиала ФГУП Почта России Порховский почтамт отделение почтовой связи Дедовичи Татьяна Николаева.

На дебаты соберутся участники предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Собрания Дедовичского района.

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