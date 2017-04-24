В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает горячая линия

20:37, 24 апреля 2017, ПАИ

В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает горячая линия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон 8 (8112) 59-22-33.