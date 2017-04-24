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Общество

Глава Пскова провел выездное совещание в детском саду №10

В связи с обращением родителей воспитанников детсада №10 глава Пскова Иван Цецерский провел в учреждении выездное совещание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во встрече также приняли участие заместитель начальника Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и представители родительского актива.

Участники выезда осмотрели территорию учреждения, игровые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы. В ходе обсуждения самым актуальным вопросом обозначена необходимость замены окон в группах. «Дети часто простывают из-за сквозняков, в некоторых спальнях холодно. Часть рам изношена и ремонт нецелесообразен», - отметили родители, подчеркнув, что утепление оконных рам производят каждый год самостоятельно.

«Проблема старых окон охватывает большинство дошкольных учреждений города и требует комплексного решения во всех детских садах», - отметил Иван Цецерский и рекомендовал руководителю учреждения при освоении средств, выделенных на подготовку к новому учебному году, поставить в приоритет замену проблемных окон.

Глава города также поручил Управлению образования для дальнейшего детального обсуждения подготовить предварительные расчеты по установке пластиковых окон в тех учреждениях, где вопрос стоит наиболее остро.

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