Географию вернут во все классы средней и старшей школы

21:03, 24 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть географию во все классы средней и старшей школы, сообщает РИА Новости.

«Порой ребята быстрей отвечают на вопрос, где находится Гранд-Каньон, чем, например, наш Баргузинский заповедник. В этой связи особо актуальны такие положения, как включение урока географии родного края в курс 8–9 классов и возвращение географии во все классы средней и старшей школы», — отметил Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент подчеркнул, что на изучение географии в старших классах должно отводиться не менее двух академических часов в неделю.

Вузы должны сделать выводы в связи с недостаточным знанием географии студентами, уверен глава государства. По его мнению, причиной недостаточного внимания к предмету заключается в том, что география не требуется при поступлении на специальности, связанные с международными отношениями, землеустройством и кадастрами, регионоведением и туризмом.

Президент также предложил установить День географа и учредить звание Заслуженного географа РФ. «Это подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки и, главное, будет способствовать популяризации самой географии», - отметил Владимир Путин.