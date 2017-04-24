Страна, с которой граничит Псковская область, признана самой ВИЧ-инфицированной в ЕС

21:15, 24 апреля 2017, ПАИ

Страна, с которой граничит Псковская область, признана самой ВИЧ-инфицированной в ЕС. Речь идёт о Латвии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Балтийской ВИЧ-ассоциации Ингу Упмаце.

На 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6 тысяч 972 больных ВИЧ. Число проведенных в стране тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние месяцы увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.

Власти запустили кампанию по информированию об опасностях вируса иммунодефицита. Жители страны стали более активно проходить тест на ВИЧ. За время кампании число новых пациентов удвоилось.

По данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38%). Гомосексуальные связи привели к 6,6% случаев заболевания. ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей старше 55 лет.