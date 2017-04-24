Топилин: Решения о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет

21:26, 24 апреля 2017, ПАИ

Решения о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин. Об этом пишет «Интерфакс».

По оценкам ведомства, индексация пенсий работающим пенсионерам обойдётся в 170-200 млрд рублей. «Деньги очень серьёзные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим быть, - сказал Максим Топилин. - Будут поручения соответствующие, будем прорабатывать с экономическими ведомствами».