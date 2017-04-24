В Пыталово прошёл противопожарный рейд

21:43, 24 апреля 2017, ПАИ

24 апреля в Пыталово прошёл профилактический рейд по разъяснению населению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рейде также участвовали заместитель главы администрации Пыталово и участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пыталовскому району.

Проинструктированы 10 человек, распространено 15 листовок на тему соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также запрета на выжигание сухой прошлогодней растительности и разведения костров.

Дополнительно гражданам разъяснили административную и уголовную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Местным жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.