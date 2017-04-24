Вместо «Евровидения» Юлия Самойлова выступит в Крыму

21:49, 24 апреля 2017, ПАИ

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, выступит в Севастополе на праздновании Дня Победы 9 мая, сообщает издание ForPost.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Россия не будет участвовать в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 75% россиян поддержали решение Первого канала не транслировать «Евровидение-2017».