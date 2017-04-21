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Политика

Путин сравнил свою работу с борьбой морского ангела и чёрта

Владимиру Путину во время заседания Русского географического общества (РГО) показали кадры проекта «Изучение подводного мира арктических вод России», где моллюск морской ангел поедает моллюсков под названием морской чёрт. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин заинтересовался и спросил: «Морской ангел, и он поедает чёртика, да?». Услышав утвердительный ответ на свой вопрос, Путин сказал: «То, чем я занимаюсь. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, и оглядываться по сторонам».

Президент также добавил, что происходящее в природе — «очень полезно». Российский президент сказал, что хотел бы познакомиться с результатами проекта.

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