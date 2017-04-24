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Общество

С 25 апреля по 10 мая ветераны смогут бесплатно позвонить и отправить телеграмму

С 25 апреля по 10 мая национальные операторы телефонной и почтовой связи отправят телеграммы ветеранов Великой Отечественной войны и свяжут их по телефону с другими городами и странами бесплатно, сообщает «Российская газета».

Отправлять неограниченное количество телеграмм они смогут как по России, так и в страны ближнего зарубежья. Количество минут телефонных разговоров будет ограничено. Ветеранам предоставят по 100 бесплатных минут по межгороду и за рубеж.

Внутризоновые звонки на 100 минут тоже будут бесплатными. Отправить телеграмму, заказав ее по телефону, и позвонить ветеран сможет с абонентского номера по месту своей регистрации. Узнать подробнее о бесплатных звонках и телеграммах можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

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