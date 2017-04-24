Более 124 тонн санкционной продукции изъял из оборота в 2016 году Роспотребнадзор

22:56, 24 апреля 2017, ПАИ

Роспотребнадзор в 2016 году изъял из оборота 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, сообщается на сайте ведомства. Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (снято 49,6 тонн).

За истекший период 2017 года ведомство выявило 3,8 тонн запрещенной продукции.

Основную часть продукции за период с августа 2014 года составляют фрукты – 149 тонн, овощи – 26,5 тонн, молоко и молочная продукция – 4 тонны, мясо и мясная продукция - 2 тонны.

Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тысяч объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - государств, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 года, при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года до 31 декабря 2017 года.