Чайка: Прокуроры в России должны иметь право возбуждать уголовные дела
Российские прокуроры должны иметь право возбуждать уголовные дела наряду со следователями, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Об этом пишет газета «Известия».
«Такие полномочия <…> должны быть по определению. Сейчас этот вопрос находится в плоскости политики», — сказал Ю. Чайка.
По его словам, при выявлении преступлений прокурорам следует иметь возможность «самостоятельно доводить работу до логического завершения», вместо того, чтобы отправлять собранные доказательства следователю и ждать реакции.
В других странах, пояснил Юрий Чайка, прокуратура либо руководит расследованием, либо сама расследует уголовное дело. «У российской прокуратуры сейчас нет ни того, ни другого», — добавил генпрокурор.