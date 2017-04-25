Чайка: Прокуроры в России должны иметь право возбуждать уголовные дела

08:10, 25 апреля 2017, ПАИ

Российские прокуроры должны иметь право возбуждать уголовные дела наряду со следователями, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Об этом пишет газета «Известия».

«Такие полномочия <…> должны быть по определению. Сейчас этот вопрос находится в плоскости политики», — сказал Ю. Чайка.

По его словам, при выявлении преступлений прокурорам следует иметь возможность «самостоятельно доводить работу до логического завершения», вместо того, чтобы отправлять собранные доказательства следователю и ждать реакции.

В других странах, пояснил Юрий Чайка, прокуратура либо руководит расследованием, либо сама расследует уголовное дело. «У российской прокуратуры сейчас нет ни того, ни другого», — добавил генпрокурор.