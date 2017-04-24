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Спорт

32 медали завоевали псковичи на соревнованиях Северо-Запада по кобудо

32 медали завоевали псковские спортсмены на соревнованиях Северо-Западного федерального округа России по кобудо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной федерации восточного боевого единоборства.

Фото Псковской региональной федерации кобудо

Фото Псковской региональной федерации кобудо

Всего от Псковской области в состязаниях принимали участие 30 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. Они завоевали 2 медали в Чемпионате СЗФО, 16 - в Первенстве СЗФО, 14 - в детских соревнованиях.

Фото Псковской региональной федерации кобудо

Чемпионами СЗФО среди мужчин по версии «тайхо-дзюцу» (демонстрация техники самообороны в паре) стали псковичи Илья Сиземов и Иван Москаленко, получившие перед этим «золото» в своей категории 16-17 лет.

Фото Псковской региональной федерации кобудо

В Первенстве СЗФО среди юношей 14-15 лет и 16-17 лет по версии «рукопашный бой» победителями в своих весовых категориях стали воспитанники псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер»: Илья Сиземов, Александр Андреев, Егор Назаров, Владимир Селиверстов, Вячеслав Толстых. Второго места удостоились Даниил Макеев, Иван Москаленко. Финалистом самой тяжелой весовой категории среди юношей стал воспитанник великолукской школы Глеб Лабецкий. «Бронзу» завоевали псковичи Александр Захаров, Владислав Максименко, Артур Стариков, Соболенский Артем.

Фото Псковской региональной федерации кобудо

В детских соревнованиях среди мальчиков 10-13 лет места лучшими названы: Даниил Батеев, Павел Чарыев, Даниил Иванов, Михаил Масленников. На вторую ступеньку пьедестала поднялись: Матфей Кукушкин, Артем Иванов, Володя Антонов, Савельев Савелий, Илья Поромов. Бронзовые награды получили: Иван Веденев и Максим Лапето. Дети занимаются в ДЮСШ «Мастер».

Фото Псковской региональной федерации кобудо

Особым призом от организаторов была отмечена пара Павел Чарыев и Савельев Савелий – они представили показательное выступление на торжественном открытии соревнований и завоевали медали в трех категориях: рукопашный бой и «тайхо-дзюцу» 12-13, 14-15 лет.

Фото Псковской региональной федерации кобудо

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры: Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Владимир Тимофеев, Рафаэль Керимов (Псков) и Евгений Павловский (Великие Луки). В судейском корпусе от региона работал Андрей Синяев.

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