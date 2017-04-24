32 медали завоевали псковичи на соревнованиях Северо-Запада по кобудо

10:17, 25 апреля 2017, ПАИ

32 медали завоевали псковские спортсмены на соревнованиях Северо-Западного федерального округа России по кобудо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной федерации восточного боевого единоборства.

Всего от Псковской области в состязаниях принимали участие 30 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. Они завоевали 2 медали в Чемпионате СЗФО, 16 - в Первенстве СЗФО, 14 - в детских соревнованиях.

Чемпионами СЗФО среди мужчин по версии «тайхо-дзюцу» (демонстрация техники самообороны в паре) стали псковичи Илья Сиземов и Иван Москаленко, получившие перед этим «золото» в своей категории 16-17 лет.

В Первенстве СЗФО среди юношей 14-15 лет и 16-17 лет по версии «рукопашный бой» победителями в своих весовых категориях стали воспитанники псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер»: Илья Сиземов, Александр Андреев, Егор Назаров, Владимир Селиверстов, Вячеслав Толстых. Второго места удостоились Даниил Макеев, Иван Москаленко. Финалистом самой тяжелой весовой категории среди юношей стал воспитанник великолукской школы Глеб Лабецкий. «Бронзу» завоевали псковичи Александр Захаров, Владислав Максименко, Артур Стариков, Соболенский Артем.

В детских соревнованиях среди мальчиков 10-13 лет места лучшими названы: Даниил Батеев, Павел Чарыев, Даниил Иванов, Михаил Масленников. На вторую ступеньку пьедестала поднялись: Матфей Кукушкин, Артем Иванов, Володя Антонов, Савельев Савелий, Илья Поромов. Бронзовые награды получили: Иван Веденев и Максим Лапето. Дети занимаются в ДЮСШ «Мастер».

Особым призом от организаторов была отмечена пара Павел Чарыев и Савельев Савелий – они представили показательное выступление на торжественном открытии соревнований и завоевали медали в трех категориях: рукопашный бой и «тайхо-дзюцу» 12-13, 14-15 лет.

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры: Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Владимир Тимофеев, Рафаэль Керимов (Псков) и Евгений Павловский (Великие Луки). В судейском корпусе от региона работал Андрей Синяев.