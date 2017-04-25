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Общество

Работники депо «Великолукское» несвоевременно получали одежду и обувь

В сервисном локомотивном депо «Великолукское» филиала «Северо-Западный» ООО «ТМХ-Сервис» приказы о переводе сотрудников на другую работу не соответствовали условиям дополнительных соглашений к трудовому договору, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также в депо допускались нарушения режима неполного рабочего времени, не соблюдались сроки проведения инструктажа, а специальная одежда и обувь выдавались несвоевременно.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура возбудила в отношении ответственного лица дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Внесено представление, на незаконные правовые акты принесены протесты.

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