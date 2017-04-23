Реконструкция Великолукского драмтеатра подходит к завершению

09:36, 25 апреля 2017, ПАИ

Работы по реконструкции и техническому переоснащению Великолукского драматического театра вступают в финальную стадию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 24 апреля с ходом работ ознакомился депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, который вместе с директором театра Валентиной Зандер и представителями подрядчика осмотрел помещения, где идет ремонт.

Александр Козловский посетил театр уже второй раз, перед этим он был здесь несколько месяцев назад, и, как заметил депутат, изменения к лучшему - налицо. «Видно, что работы находятся в завершающей стадии, - прокомментировал он. – Конечно, еще много необходимо сделать, но надеюсь, что к концу августа они будут закончены, и новый театральный сезон откроется в обновленном здании. Это станет большим праздником для всех великолучан».

Подрядчик заверил Александра Козловского, что отставаний от графика нет. С 15 мая на втором этаже начнется укладка паркета, затем он будет уложен на первом этаже, в том числе в фойе. Затем строители приступят к входной зоне. Кроме того, в скором времени будет доставлена лепнина для балконов. На малой сцене монтаж оборудования ведется так, чтобы сценическое пространство могло находиться в любой половине зала, соответственно, осветительные приборы могут располагаться в любой его части. Валентина Зандер добавила, что если большой зал сохранит свой исторический облик, то малая сцена будет модернизирована, даже зрительские стулья для нее планируются в стиле «хай-тек».

Александр Козловский осмотрел не только сценические помещения, но и гримерки, бутафорский и костюмерный цеха. На данный момент общестроительные работы подходят к концу, начинаются работы по оформлению, по малярным и косметическим работам. «Очень важно, что здание театра сохранилось архитектуру, только площадь увеличилась на тысячу квадратных метров, что позволит создать условия для более комфортного размещения, как артистов, так и бутафоров, и костюмеров», - подчеркнула Валентина Зандер. Также директор театра сообщила, что отдельное внимание будет уделено благоустройству прилегающей к театру территории, этот вопрос держит на своем контроле руководство города.

По итогам визита Александр Козловский сказал, что после ремонта в театре стало больше света и простора. «Это уже современные помещения, и мне кажется, что театральному коллективу здесь будет приятно работать, а зрителям – посещать театр», – отметил он.

Также депутат Госдумы обсудил с руководством театра дальнейшую работу по партийному проекту «Единой России» «Театры малых городов». Напомним, в этом году великолукский драматический театр – единственный в регионе, который вошел в этот федеральный проект. Как рассказал Александр Козловский, в рамках проекта выделены средства на реконструкцию кресел для зрительного зала и покупку нового современного оборудования.

«На следующий год, я надеюсь, партийный проект продолжит свою работу, и наша с Валентиной Ивановной задача – попасть в него, чтобы продолжать модернизировать театр, – подчеркнул Александр Козловский. – Очень здорово, что «Единая Россия» инициирует такие проекты, направленные на поддержку культуры в муниципалитетах, и самое главное, что он получил непосредственную реализацию в нашем городе».

Валентина Зандер заявила, что театр уже готовится к предстоящему этой осенью торжественному открытию. «Осень в Великих Луках будет театральной!» - сказала она и добавила, что программа праздника уточняется.