Хрупкий портрет

17:45, 27 апреля 2017, ПАИ

За последние 40 лет он появлялся перед публикой только дважды и совсем не выезжал за пределы Пскова. Очаровательный портрет будущей императрицы почти не выставляют, желая сохранить первоначальную звучность красок. Хрупкое творение XIX века, хранящееся в псковском музее, боится наполненных светом залов. Однако сегодня в рамках проекта «Золотой запас» вы можете взглянуть на акварельный шедевр и прочесть о судьбе изображённой на нём женщины.

Её история началась в то время, когда наследник российского престола путешествовал по Европе. В Дармштадте он заметил юную принцессу Максимилиану Вильгельмину Августу Софию Марию Гессенскую. И, как это бывает, Александр сразу же влюбился. О чём и объявил, вернувшись на Родину, своим родителям — Николаю I и Александре Фёдоровне. В ответ же он получил категорическое возражение, ведь за матерью иностранки тянулся не очень добропорядочный шлейф, и возлюбленная Александра могла быть незаконнорожденной. Но постепенно мать прислушалась к чувствам настойчивого сына и совершила небывалое. Она решила не выписывать принцессу в гости, а сама отправилась в Дармштадт, где лично встретилась с предметом страсти будущего государя. И в 1841 году с родительского согласия брак состоялся.

А теперь снова посмотрим на портрет, на котором уже великая княжна Мария Александровна запечатлена в один из самых прекрасных моментов её жизни - в предчувствии рождения первенца. Прелестная полуулыбка и изящество форм. Подобные женские образы внутреннего блаженства встречаются, например, у Дюрера. Здесь передан миг безграничного счастья: Мария и Александр очень близки и дружны, их отношения безусловно гармоничны, и облик будущей императрицы ещё ничем не омрачён.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





Произведение, рождающее такое впечатление, принадлежит кисти популярной шотландской художницы Кристины Робертсон, плодовитой и дорогостоящей. Она была приглашена к императорскому двору и, в том числе, написала несколько портретов Марии. В свой творческий пик Робертсон была женщиной довольно состоятельной, но так повернулась жизнь, что умерла она в России в забвении и бедности. Причиной заката её звезды, возможно, стало то обстоятельство, что несколько работ не понравились Николаю I.

И всё же во время создания портрета, который после Октябрьской революции оказался в псковском музее, и героиня, и автор могли чувствовать себя счастливыми. К слову, судьбы этих женщин в некотором смысле схожи: и одной, и другой суждено было не только неоднократно (восемь раз) испытать радость материнства, но и боль потери детей.

Для Марии первый удар после воплощённой в этом шедевре благодати случился в 1849 году. От менингита умерла её старшая дочь Александра, которая, вероятно, присутствует на портрете второй.

Следующее трагическое событие произошло в 1865-м - от чахотки скончался любимый сын Марии Николай. Как писал Сергей Шереметев, она рыдала так отчаянно, что стоявшие в карауле офицеры тоже не смогли сдержать слёз. От этого горя, как говорили современники, императрица не оправилась уже никогда.

Беда не приходит одна, и вскоре ей пришлось ощутить себя покинутой женщиной. У Александра II появилась официальная фаворитка – княжна Екатерина Долгорукова. Для Марии измена мужа была страшным потрясением, она глубоко переживала постигнувшее её несчастье.

И Царское Село, интерьер которого воспроизведён на портрете, то место, где прошли самые лучшие дни её жизни, стало отныне тяжким воспоминанием. В начале мая 1880-го туда вместе с Долгоруковой перебрался Александр II, а Мария осталась в Зимнем дворце. В июне того же года она скончалась от туберкулёза. «Здоровье императрицы Марии Александровны быстро слабело, роковые условия её жизни сломили её физически и нравственно, мучительный крест её последних лет принадлежит истории», - написал граф Шереметев.

Несмотря ни на что, императрица нашла в себе силу и достоинство, чтобы помогать другим. Именно она была инициатором учреждения Красного Креста, патронировала большое количество богаделен, приютов и домов страждущих, основала всесословные женские гимназии, поддерживая систему образования известного русского педагога Константина Ушинского. Без её участия не обошлось и освобождение крестьян от крепостной зависимости. За эти и другие гуманные дела в народе к Марии сложилось особенно уважительное отношение, даже невзирая на то, что по рождению она была немкой.

Её портрет сегодня – часть великого русского наследия, редкий предмет из довоенной коллекции в псковском музее. В годы Великой Отечественной войны многими шедеврами завладели фашисты. Вместо 12 запрошенных эшелонов для спасения бесценных фондов выделили только один. А в начале июля 1941-го начала работу военная комендатура, выверявшая списки живущих в Пскове людей, и сотрудники музея едва ли могли что-то сберечь… Тем не менее образ милосердной императрицы не оставил Россию.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Псковского музея-заповедника Ольгу Васильеву