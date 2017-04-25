«Бронзу» завоевал псковский баянист на Дельфийских играх

14:12, 25 апреля 2017, ПАИ

Псковская творческая делегация приняла участие в XVI Дельфийских играх России и Двенадцатых Дельфийских играх стран СНГ, которые прошли в Екатеринбурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусство имени Римского-Корсакова.

Как рассказала руководитель делегации, заместитель директора Псковского областного колледжа искусств Зоя Королёва, в этом году при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре из средств государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», участие в играх приняли три юных музыканта: Алексей Манушин (баян, Детская музыкальная школа №4 Пскова), Глеб Нестеров (эстрадное пение, Детская музыкальная школа №1 Великих Лук) и Валерия Комарова (академическое пение, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова).

Всего в Дельфийских играх участвовали 2 тыс. 318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ. Музыкальные состязания проходили на протяжении четырёх дней в номинациях «классическое», «народное» и «современное искусство».

Участники демонстрировали свое мастерство в исполнении инструментальной музыки, эстрадном и академическом пении, цирковом и театральном искусстве, фотографии, изобразительном и кулинарном искусстве, тележурналистике и дизайне одежды. Кроме того, в этом году в программу Игр вошли две новые номинации: «электронный клавишный инструмент» и «открытая номинация». В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 деятелей искусств России и стран Содружества.

Алексей Манушин завоевал третье место в своей номинации в возрастной группе 11-13 лет и был награжден бронзовой медалью XVI Дельфийских игр России. Также он участвовал в XII Дельфийских играх стран СНГ, где тоже завоевал бронзовую медаль.

«Талант и упорство позволили Алексею стать лауреатом многих Международных и Российских конкурсов, обладателем 7 званий Гран-При на различных творческих состязаниях, получить звание «Молодое дарование России», - отметили в колледже.

Дельфийские игры – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. Сегодня они проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям.

Напомним, что Дельфийские игры родились в 582 году до нашей эры в Греция. Вместе с Олимпийскими они были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.