Более 1,6 тысяч домов культуры намерена модернизировать «Единая Россия»

13:53, 25 апреля 2017, ПАИ

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Местный дом культуры» планирует до конца года модернизировать более 1,6 тысяч домов культуры. Об этом заявила координатор проекта «Местный дом культуры», депутат Государственной Думы Ольга Казакова, передает ТАСС.

По её словам, в этом году на реализацию проекта «Местный дом культуры» выделены 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на 1,6 тысяч домов культуры, которые расположены в 71 регионе страны.

Ольга Казакова добавила, что в основном средства пойдут на закупку нового оборудования, которое давно не обновлялось, полностью отремонтированы будут около 300 домов культуры.