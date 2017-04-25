Более 200 пенсионных дел ветеранов обработаны в Новосокольническом районе для книги «Солдаты Победы»

11:30, 25 апреля 2017, ПАИ

Специалисты Управления Пенсионного фонда России в Новосокольническом районе отработали более 200 запросов пенсионных дел ветеранов-участников Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

На очередном заседании рабочей группы по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы» шла речь о том, что подходит к завершению работа по сбору материала о местных жителях, принимавших участие в Великой Отечественной войне. «Мы вышли на финишную прямую, - сообщила заместитель главы Новосокольнического района Татьяна Лисица. - Поэтому ещё раз призываю всех мобилизовать работу по сдаче материала».

Координатор проекта - заведующая краеведческим музеем Татьяна Ермолова отметила, что в Пригородной, Маевской, Вязовской сельских волостях сведения о ветеранах в основном собраны.

Рабочая группа, силами которой ведется создание книги «Солдаты Победы», сотрудничает с Управлением Пенсионного фонда в Новосокольническом районе. Архивные документы, пенсионные дела участников войны, предоставленные Отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области и районным муниципальным архивом стали составной частью при подготовке книги «Солдаты Победы».

По словам начальника Управления ПФР Татьяны Шабановой подбор информации – это непростая и скрупулезная, очень нужная работа, с помощью которой будет увековечена память о доблестных защитниках нашего Отечества. Специалистами районного Управления ПФР отработано более 200 запросов пенсионных дел ветеранов-участников ВОВ.

Члены рабочей группы обменялись опытом, рассказали о сложностях, с которыми столкнулись при сборе документов биографии участников войны, проживавших в Новосокольническом районе.