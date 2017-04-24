Из-за неправильного использования печи сгорел дом на улице Ровной в Пскове

10:32, 25 апреля 2017, ПАИ

24 апреля в 13:32 в Пскове по улице Ровной, 30 сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцам удалось спасти соседний дом и автомобиль.

В этот же день в 11:48 в Пскове в доме № 62 по улице Инженерной в одном из подъездов на лестничной площадке 5-го этажа огонь повредил обивку входной двери в тамбур двух квартир, телевизионный и интернет-кабели. Предположительная причина – неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.

25 апреля в 1:31 в Пустошке в переулке Новом, 7 неизвестные подожгли жилой дом, строение выгорело изнутри. Огнеборцы спасли две надворные постройки.