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Из-за неправильного использования печи сгорел дом на улице Ровной в Пскове

24 апреля в 13:32 в Пскове по улице Ровной, 30 сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцам удалось спасти соседний дом и автомобиль.

В этот же день в 11:48 в Пскове в доме № 62 по улице Инженерной в одном из подъездов на лестничной площадке 5-го этажа огонь повредил обивку входной двери в тамбур двух квартир, телевизионный и интернет-кабели. Предположительная причина – неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.

25 апреля в 1:31 в Пустошке в переулке Новом, 7 неизвестные подожгли жилой дом, строение выгорело изнутри. Огнеборцы спасли две надворные постройки.

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