Четыре медали привезли великолучане с соревнований по тайскому боксу в Твери

10:38, 25 апреля 2017, ПАИ

Великолукские спортсмены завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате и первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, соревнования прошли в Твери.

Кроме того, великолукская команда «Луки-Энергия» стала победителем XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу, который состоялся в Великом Новгороде с 19 по 23 апреля.