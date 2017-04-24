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Четыре медали привезли великолучане с соревнований по тайскому боксу в Твери

Великолукские спортсмены завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате и первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, соревнования прошли в Твери.

Кроме того, великолукская команда «Луки-Энергия» стала победителем XII Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад» по футболу, который состоялся в Великом Новгороде с 19 по 23 апреля.

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