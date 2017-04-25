Установки ограды у Торошинской школы добивается прокуратура Псковского района

11:14, 25 апреля 2017, ПАИ

Вступило в силу решение Псковского районного суда, которое удовлетворяет исковое заявление прокурора района об обязании администрации муниципалитета в срок до 29 декабря произвести финансирование расходов по ограждению территории Торошинской средней школы, об обязании школы установить ограждение по периметру территории в течение трёх месяцев со дня получения соответствующего финансирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что территория общеобразовательного учреждения не ограждена забором. Это выявлено во время проверки, по результатам которой прокуратура района 9 апреля 2014 года внесла представление в адрес главы района.

Однако на данный момент выявленное нарушение не устранено, территория школы не ограждена.

При этом 31 июля 2015 года администрация района выделила 99 тысяч 986 рублей для выполнения мероприятий по установке ворот перед зданием общеобразовательного учреждения.

«Иные денежные средства для выполнения мероприятий в рамках устранения обозначенного нарушения органом местного самоуправления не перечислены, что свидетельствует о недолжном выделении исполнительно-распорядительным органом денежных средств на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения. Отсутствие ограждения свидетельствует о террористической уязвимости общеобразовательного учреждения и ненадлежащей профилактике терроризма на территории района со стороны ответчиков, являющихся лицами, непосредственно отвечающими за безопасность обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения», - заявили в прокуратуре.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.